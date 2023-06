Quelles sont les alternatives décentralisées à Reddit ?

A titre personnel, je n'ai pas de compte sur Reddit. Par contre, je m'en sers parfois pour tuer le temps, ou bien pour consulter des ressources qui ont été compilées dans un sub-reddit à défaut d'un Discord ou d'un Wiki. Au moment de la rédaction de ce billet, Reddit fait beaucoup parler de soi car une grosse partie de sa communauté est en "grève" pour protester contre l'administration du site, donc ça parle aussi de chercher des alternatives si la situation n'est pas rattrapable... et c'est là que ça a commencé à m'intéresser.

Déjà, c'est quoi Reddit ?

Je pensais trouver moults articles de blog expliquant le fonctionnement, à l'image de Mastodon dont plein d'utilisateur-ices voulaient en faire la promotion. J'ai été un peu déçu de mes recherches, même si je n'exclue pas d'avoir mal cherché. Il est possible que Reddit ayant une forme de monopole en tant que plateforme, personne ne ressente le besoin d'écrire des "guides" pour inciter les gens à venir et à rester... il est également possible que la prise en main soit tellement facile, qu'il n'y a pas besoin de guide.

J'ai trouvé un article Medium pas trop mal (même si je n'aime pas la plateforme), et la page Wikipedia me semble assez claire aussi.

Donc, officiellement, Reddit est un "agrégateur de liens". Cette dénomination ne me parle pas du tout. Si je devais en faire mon propre résumé, je dirais que Reddit c'est un réseau social qui est plusse focalisé sur les discussions que sur le culte de la personnalité (type Facebook, Twitter, Instagram). Pour citer Wikipedia, en 2020 il se place comme le 20e site web le plus populaire au monde... sauf que 60% de son traffic provient des États-Unis, ce qui explique que le site soit moins connu en France par exemple.

Ce qui fait sa spécificité, c'est l'existence des subreddit (« sous-reddit » en français). Chaque subreddit est une section de Reddit dédiée à un thème spécifique, créée par les utilisateur-ices (et non les administrateur-ices de Reddit) et modérée par une équipe de modérateur-ices bénévoles. La diversité de ces subreddit explique que sur le même site, on se retrouve avec des ambiances totalement différentes selon que l'on tombe sur des communautés de fans d'animaux mignons, d'incels, de personnes trans...

Pour ma part, je lis beaucoup de choses postées sur des subreddits de conseils relationnels (r/AmITheAsshole "suis-je un enfoiré ?", r/relationships/, r/polyamory/ pour les questions de polyamour...) mais il m'arrive aussi de trainer sur des subreddits dédiés aux jeux vidéo, pour y trouver des conseils ou suivre les actualités d'une prochaine sortie.

Donc, pour un-e utilisateur-ice sur Reddit, il est possible de s'abonner à différents subreddits, d'y participer en postant ou commentant des choses, voir de créer et administrer un subreddit si le boulot ne leur fait pas peur.

Pourquoi les gens cherchent à en partir ?

Y'a cet article de Ouest-France qui en parle. En gros la direction de Reddit veut rendre payant l'accès au site par les applications tierces (sur mobile par exemple), sauf que les tarifs en question sont absolument prohibitifs et visent clairement à faire fermer ces applications. L'outrage est d'autant plus grand que certaines appli sont bien plusse accessibles (en terme de handicap) que l'appli officielle...

Pour protester contre ces changements, beaucoup (beaucoup) de subreddits ont fermé pendant 48h. Certains ont poursuivi leur fermeture, d'autres ont rouverts en imposant des restrictions malicieuses (je pense à r/Pics qui se restreint maintenant aux photos sexy du présentateur John Oliver). Les équipes de modérateur-ices, qui je le rappelle sont bénévoles, font face à de grosses pressions de la direction de Reddit pour reprendre un fonctionnement normal, et arrêter de leur couter en revenus publicitaires avec leurs fermetures de protestations. Ambiance...

Et du coup, des alternatives décentralisées ? Kesako ?

Au début, quand on m'a parlé d'alternatives décentralisées à Reddit, j'ai eu du mal à imaginer le bazar. C'est le piège confortable des grosses entreprises qui ont établi un monopole centralisé sur les réseaux sociaux ces dernières années : on n'imagine plus rien autrement.

Là, comme Reddit c'est un seul site web, c'est difficile d'imaginer ce que ça donnerait en décentralisé. Je vais essayer de proposer un cas d'usage.

Moi, j'aime bien les jeux vidéo, donc je crée un serveur décentralisé "comme Reddit" (je vais faire des billets détaillés sur les solutions existantes pour ça) et je l'appelle jm-les-jeux.com

A partir de ce serveur, je peux créer plusieurs sous-sections, une pour chaque licence de jeux que j'aime :

jm-les-jeux.com/Zelda

jm-les-jeux.com/TombRaider

jm-les-jeux.com/NeedForSpeed

Et quand des gens se ramènent sur mon serveur, elleux-même peuvent créer d'autres sous-sections : jm-les-jeux.com/Sims, jm-les-jeux.com/Skyrim...

Pour l'instant c'est "comme Reddit", parce que je retrouve tout ce que je veux au même endroit.

Imaginons que je ne sois pas le seul à faire un serveur "comme Reddit", et que je découvre qu'il en existe un autre, jeux-inde.net, avec ses propres sous-sections :

jeux-inde .net/Undertale

jeux-inde .net/OuterWilds

jeux-inde .net/Hades

Avec mon compte sur jm-les-jeux.com je peux m'abonner aux sous-sections de jeux-inde.net et ainsi suivre ce qui s'y raconte. Plutôt pratique, non ?

(Note : Evidemment, pour que tout soit génial, il faut que les deux serveurs communiquent bien entre eux et soient "découvrables" mutuellement par les utilisateur-ices... Je mentionne ce point car c'est souvent le défi technique de la décentralisation : si les serveurs ne communiquent pas entre eux, alors on va revenir à une situation de monopole.)

Un troisième serveur débarque, et celui-ci c'est toxic-gamer.fr... Il a une sous-section "League of Legends" qui m'intéresse, mais c'est peuplé de trolls agressifs donc c'est pas du tout possible d'y passer un bon moment. Je peux alors décider de créer ma propre sous-section sur mon propre serveur, jm-les-jeux.com/LeagueOfLegends. C'est pas grave qu'il en existe plusieurs sur le vaste Internet. Elles seront peut-être "en concurrence", mais si elles offrent une expérience différente (par exemple en terme de communauté et de modération), il est possible que chacune trouve son public.

Je me suis demandé si des "doublons" de subreddits existaient sur Reddit : déjà, il ne peut pas y avoir deux subreddits avec le même nom. Ca n'empêche pas plusieurs sub d'exister sur le même sujet, mais j'ai l'impression que bien souvent il y a une volonté de se distinguer mutuellement, par exemple r/zelda est pour "tout ce qui touche aux jeux Zelda", là où r/truezelda annonce préférer "les discussions sur l'univers de Zelda sans se faire noyer sous des partages d'images et de vidéos". C'est aussi possible que la compétition entre subreddits soit trop inégale pour qu'un petit nouveau puisse débarquer avec son r/BestOfZelda et espérer se faire remarquer au point de rivaliser avec les subreddits déjà bien établis...

Et du coup, ces alternatives ?

Pour l'instant il en existe deux, Lemmy et kbin. Toutes deux sont récentes, pas encore en version 1 (donc on considère qu'il manque encore des fonctionnalités importantes), elles proposent bien de créer des sous-sections et de s'abonner à d'autres. Si j'en crois le site FediDB, au moment où j'écris il existe 55 serveurs kbin et presque 900 serveurs Lemmy.

Visuellement, je trouve qu'elles se ressemblent, enfin qu'elles ressemblent à Reddit surtout. Je pense qu'il faudra attendre qu'elles progressent dans leur développement pour y voir des différences significatives.

Quand je les aurai suffisamment testées, j'essaierai d'écrire un article comparatif.